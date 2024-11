Mistermovie.it - Mister Movie | Coppia Si Addormenta al Cinema: rimasti chiusi dentro, corrono i Pompieri

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Una serata alsi è trasformata in un’avventura rocambolesca per unaa Salerno. I due spettatori,tisi durante la proiezione, si sono ritrovatinella sala. Fortunatamente, l’intervento dei vigili del fuoco ha risolto la situazione. La Storia raccontata da La Città di Salerno.Una notte da film. letteralmente!Quella che doveva essere una tranquilla serata alsi è trasformata in un’esperienza indimenticabile, seppur un po’ rocambolesca, per unaa Salerno. I due spettatori, dopo essersiti durante la proiezione, si sono ritrovati bloccati all’interno della salatografica.Al termine dello spettacolo, il personale delha effettuato le consuete operazioni di chiusura, inconsapevole della presenza dei due spettatoriti.