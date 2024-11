Mistermovie.it - Mister Movie | Anastasia Kuzmina lascia la pista di Ballando con le Stelle? Ecco gli aggiornamenti sull’infortunio

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Acon le, il celebre talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, la professionistaè al centro dell’attenzione a causa di un infortunio che potrebbe compromettere la sua partecipazione al programma. Durante il primo ballo insieme al comico Francesco Paolantoni, un incidente ha portato la ballerina a una caduta, provocandole una distorsione alla caviglia.Un infortunio che mette in discussione la garaL’incidente è avvenuto durante un momento critico della coreografia, quando Paolantoni non è riuscito a sostenere, causandole la caduta. Nonostante la gravità della situazione, il duo ha trovato un modo creativo per rimanere in gara: nella seconda esibizione,è rimasta distesa su un divano mentre Paolantoni ha eseguito il ballo da solo, evitando così la squalifica d’ufficio.