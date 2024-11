Oasport.it - LIVE Alcaraz-Griekspoor, Spagna-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: iberici spalle al muro nel secondo singolare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:27 Tra poco in campo i giocatori.19:20 Van de Zandschulp b. Nadal 6-4, 6-4,1-0! Ora tocca ad!Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldella sfida valida per i quarti di finale di2024, che vedrà impegnati Carlose Tallon.Partita delicatissima per i padroni di casa, il campione di Wimbledon e del Roland Garros non può assolutamente sbagliare. Il primonon vede glifavoriti, c’è quindi la concreta possibilità che lasi ritrovi già con lealpoche ore dopo l’avvio della manifestazione di Malaga.Di fronte adc’è uno specialista dei campi indoor che renderà verosimilmente la vita dura al n.