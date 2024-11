Linkiesta.it - La sconfitta del centrodestra spiegata con Valditara

Non è facile definire, umanamente e politicamente, il comportamento di Giuseppe, ministro dell’Istruzione e del merito, come recita la ridicola definizione voluta dal governo. Non essendo un professore della scuola pubblica, sarei tentato di usare le parole di Christian Raimo, che a lui sono costate tre mesi di parziale sospensione dello stipendio. Ma qualunque iperbole sarebbe comunque insufficiente. Spilletta della Lega al bavero (in Emilia-Romagna e Umbria erano pur sempre aperte le urne),ieri ha inviato un video per l’inaugurazione della Fondazione Giulia Cecchettin, la ragazza assassinata dal fidanzato, e ne ha approfittato per lanciarsi in uno sconclusionato comizio contro tutto ciò per cui il padre e la sorella di Giulia hanno deciso di battersi in suo nome. Ha irriso la lotta contro il «patriarcato» e ripetuto che il problema degli abusi contro le donne viene dagli immigrati, costringendo Gino Cecchettin a replicargli, in un’intervista pubblicata oggi dal Corriere della sera, con parole semplici e definitive: «Vorrei ricordare al ministro che chi ha portato via mia figlia è italiano».