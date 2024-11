Agi.it - Il 30 novembre l'Assemblea nazionale dei Giovani dell'Ucid sull'economia della vita

Leggi su Agi.it

AGI - Iimprenditori e manager(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) - organizzazione che in Italia dal 1947 riunisce i capitani d'impresa italiani che ispirano il proprio operato alla luce dei principia Dottrina socialea Chiesa - si sono dati appuntamento sabato 30a Roma per l'pubblica del Movimento. Tema"L'". A partire dalle 10, al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, saranno presenti rappresentantie istituzioni,a Chiesa, del mondoo sport ea cultura chiamati a declinare il tema di unaalleataumana in tutte le sue fasi e dimensioni. "Si trattaa primapubblica del nuovo Comitatodel nostro Movimento eletto lo scorso giugno, abbiamo voluto - sottolinea Benedettoe Site, presidentedel Movimento- partire da una ispirazione che ci ha comunicato il Santo Padre, che rivolgendosi aiad Assisi ha affermato: 'una nuova, ispirata a Francesco d'Assisi, oggi puo' e deve essere un'amicaa terra, un'di pace.