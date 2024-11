Gaeta.it - Gucci presenta il suo primo show co-ed nel 2025: le novità da Milano e Firenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con un annuncio di rilevanza internazionale,ha rivelato che il suo Direttore Creativo, Sabato De Sarno, introdurrà un approccio innovativo alle sfilate,ndo le collezioni Autunno-Inverno/2026 e Primavera-Estate 2026 in un’unica manifestazione. Questi eventi, in programma rispettivamente durante laFashion Week di febbraio e settembre, segneranno un’importante trasformazione nel modo in cui il brandmoda maschile e femminile. L’interesse è accresciuto dalla decisione di affiancare a queste due sfilate una terza evento, dedicato alla Cruise 2026, che si terrà ail 15 maggio.L’importanza delle sfilate co-edIl passaggio all’unificazione delle sfilate di moda rapuna mossa strategica, riflettendo nodi cruciali nella cultura contemporanea in materia di genere.