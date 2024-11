Secoloditalia.it - Gualtieri presenta Cerbero, lo spara multe: l’ultimo incubo per gli automobilisti romani (video)

“Questopotrebbe non piacervi oppure piacervi molto”: così su Instagram il sindaco di Roma Roberto’, il nuovo sistema in dotazione alla Polizia municipale per la sicurezza stradale e la lotta alle auto in doppia fila o in divieto di sosta.“Si tratta di una nuova strumentazione tecnologica – spiega il sindaco – in grado di rilevare automaticamente le violazioni, verificare in tempo reale la correttezza della sosta e che i veicoli siano in regola con la Revisione e l’Assicurazione. A Roma, infatti, troppe macchine sostano in doppia fila, e questo non solo rapun pericolo per i cittadini poiché riduce la visibilità, ma ostacola anche la viabilità, intralciando e rallentando fortemente il traffico sia privato che pubblico. Eventuali sanzioni non saranno emesse in modo automatico ma sempre da un agente che dovrà validarle.