Ilgiorno.it - Dramma nell’ex Gasfire. Operaio schiacciato. È in gravissime condizioni

Leggi su Ilgiorno.it

Lavorava su un carrello elevatore, quando è rimastotra la pedana su cui era appoggiato, e il soffitto del capannone. L’infortunio avvenuto ieri mattina alle 10 all’interno dell’ex, ha ridotto in fin di vita undi 41 anni, Elton Dema, residente ad Azzano San Paolo, nella Bergamasca. Quando i soccorritori sono arrivati, lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio, e hanno iniziato manovre di rianimazione proseguite anche durante il trasporto verso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove l’uomo è arrivato poco prima di mezzogiorno, intiche. È stato ricoverato in Neurorianimazione, con prognosi riservata. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti carabinieri di Erba e personale di Ats Insubria, settore tutela del lavoro, che fin da subito hanno cercato di capire come fosse avvenuto l’incidente, per ricostruire una dinamica non chiara e immediatamente intuibile.