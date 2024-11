Metropolitanmagazine.it - Chi era Friedrich Knapp, l’amministratore delegato del brand New Yorker, morto improvvisamente

Si è spento in maniera improvvisa, a 73 anni,. Imprenditore tedesco, era amministratoredelNew, undi fast fashion che realizza capi basic ma di tendenza. Nasce nel 1976, come negozio di jeans a Brunswick., successivamente, matura l’idea di fondare Newcon Tilmar Hansen e Michael Simson: i due avevano un negozio a Flensburg. Il primo store con questo nome è stato aperto nel 1982 a Kiel, sempre in Germania.Si è spento, il fondatore delNewTantissimi messaggi di ricordo e di affetto nei confronti dell’imprenditore. Ad annunciare la notizia sono stati Helene Steiner e Jonas Gnauck. “È con grande tristezza che salutiamo il nostro proprietario e socio amministratore che, attraverso le sue azioni coraggiose e visionarie, ha reso Newuno dei marchi di moda leader a livello mondiale”.