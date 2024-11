Dilei.it - Che fine ha fatto Flavia Vento

Leggi su Dilei.it

Negli anni ’90 è stata una delle showgirl più popolari del piccolo schermo, ma col tempo disi sono quasi perse le tracce. Complice la sua annunciata partecipazione alla nuova edizione di Belve, tuttavia, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla bionda conduttrice, che oggi sembra condurre una vita molto discreta lontano dal mondo dello spettacolo., cosa fa oggiè un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni. Tra gli anni ’90 e 2000 ha conosciuto grande popolarità prendendo parte a programmi come Libero e il Lotto alle otto, salvo poi scegliere di allontanarsi dal piccolo schermo. Le sue ultime apparizioni in uno show televisivo risalgono al 2022, quando fu una delle ripetenti in Back to school e prese parte a La Pupa e il secchione con Barbara D’Urso.