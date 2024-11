Ilgiorno.it - Arrestato a Gallarate: "Voleva il monopolio dei trasporti lombardi"

UBOLDO (Varese) Minacce per guadagnare ildelle tratte di trasporto ina, e imporre condizioni contrattuali fortemente svantaggiose. Ma anche viaggi imposti senza reale necessità da parte del committente, al quale veniva impedito l’utilizzo di altri fornitori. Sono le accuse che ieri hanno condotto in carcere Giuseppe De Marte, detto Pino, 47 anni, residente a Uboldo, originario di Seminara, la cui famiglia è ritenuta collegata alla ‘ndrangheta. Condotte che sono emerse dalle indagini della Gdf di Como, coordinate dal sostituto procuratore di Milano Pasquale Addesso, finite nell’ordinanza firmata dal gip Stefania Donadeo. Parte offesa di tali "reiterate e sistematiche condotte di violenza e minacce", sfociate nell’ipotesi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, sono due società operative di Deles di Uboldo, gruppo specializzato nella progettazione, produzione e commercializzazione di imballaggi dagli anni Cinquanta sia in Italia sia all’estero.