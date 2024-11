Romadailynews.it - Trasporti: Yiwu celebra 10 anni di crescita di servizio treni merci Cina-Europa

, 18 nov – (Xinhua) – Un trenoe’ partito questa mattina dalla citta’ di, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, alla volta di Madrid, in Spagna, in occasione del 10moversario dell’inaugurazione di questa rotta. Carico di 110 unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) divarie, tra cui accessori, parti di automobili, macchinari e attrezzature, il treno dovrebbe arrivare a Madrid entro 16-18 giorni. Negli ultimi dieci, piu’ di 6.700sono partiti da, trasportando oltre 670.000 TEU di. Secondo la China State Railway Group Co., Ltd., questihanno fornito un supporto logistico vitale per la citta’, nota come “il supermercato del mondo”, agevolando il suo accesso ai mercati globali. “Essendo il piu’ grande mercato di piccoleal mondo,ogni giorno esporta all’estero un numero considerevole diin container.