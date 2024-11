Calciomercato.it - Stangata UFFICIALE: squalifica choc prima della Roma

Leggi su Calciomercato.it

La decisione sorprende tutti e arriva pocogara contro i giallorossi: unapesantissima per il giocatoreUnache ha del clamoroso. Per come è arrivata e per quella che è stata l’intera situazione. Tutto è nato da un’intervista, che a Rodrigo Bentancur, alla fine, è costata sette giornate di.Sentenza: sette giornate di(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista uruguayano del Tottenham è stato accusato di razzismo per aver pronunciato una frase discriminatoria nei confronti del compagno di squadra, il sud-coreano Heung-min Son. I fatti risalgono al mese di giugno, in occasione dell’intervento in una trasmissione televisiva di Bentancur in Uruguay. Alla domanda del presentatore che chiedeva una magliasquadra londinese, Bentancur aveva risposto: “Quella di Son? Potrebbe essere anche quella del cugino, dato che sembrano tutti uguali”.