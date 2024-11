Bergamonews.it - Mercatini, Molte Fedi e la storia di San Francesco: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini,al Teatro Qoelet di Redona, il film “Fratello sole sorella luna” alla Sala Eden di Stezzano e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 18 novembre.Ecco gli appuntamenti.Sino al 18 novembre e dal 22 al 24 novembre alla Fiera diprosegue il Salone del Mobile.Sino al 29 dicembre sarà allestito il “Villaggio di Natale” al Piazzale degli Alpini, a. Come da tradizione, torna con i suoi piccoli chalet dove si potranno trovare prodotti artigianali, dolci e altre specialità enogastronomiche.Il Villaggio di Natale, un’opportunità dal carattere internazionale: molti gli artigiani provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero.Non mancheranno la pista di pattinaggio, installazioni luminose ed altri eventi per grandi e piccoli.