Mama Shelter espande la sua presenza in Italia con un nuovo hotel a Como

Facebook WhatsAppTwitter L’iconico brand di ospitalitàannuncia l’apertura di un, previsto per la metà del 2025. Questoprogetto sarà il secondoine segna un’importante espansione della catena, che continua a crescere nel panorama alberghierono. Il, sviluppato in collaborazione con la joint venture Zanklon Capital ed Extendam, insieme all’operatore Nessi & Majocchi, sarà situato in un’area storica della città che è rimasta inutilizzata per decenni.La posizione strategica delLakeIlLakesarà posizionato nel centro della città, a soli due minuti dalla stazione dei treni di San Giovanni e a 35 minuti dall’aeroporto di Milano Malpensa. Questa posizione centrale lo rende facilmente raggiungibile sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari.