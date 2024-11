Iltempo.it - Malattie rare, al via la nona edizione del festival cinematografico 'Uno sguardo raro'

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - Il 22 novembre prenderà il via ladi UnoDisease International Film(Rdiff), l'unicointernazionale interamente dedicato alle sfide della vita legate ae condizioni di diversità. Il programma è stato annunciato in anteprima ieri, presso lo Spazio Lazio Terra di Cinema della Regione Lazio - AuditoriumArte, Auditorium Parco della Musica, nel corso della Festa del Cinema di Roma, alla presenza dei direttori artistici Claudia Crisafio e Massimiliano Franciosa, dei giurati di qualità e dei registi dei cortometraggi selezionati. Con una proposta innovativa e coraggiosa - si legge in una nota - il, che si terrà a Roma e vedrà anche una tappa speciale in Francia, si conferma come un importante punto di riferimento per la promozione dell'inclusione attraverso il cinema.