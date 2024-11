Oasport.it - LIVE Bronzetti-Linette 6-4, 4-3, Italia-Polonia 0-0 BJK Cup in DIRETTA: spaventosa reazione della polacca

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-SWIATEK ALLA BJK CUPLADEL DOPPIO ERRANI/PAOLINI IN BJK CUP30-40 Largo il diritto lungolinea.15-40 Niente da fare, adesso il tennis geometrico dista diventando incontenibile.15-30 Doppio fallo pesantissimo, purtroppo. Chiaramente ora la tensione si fa sentire.15-15 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurra, che deve scuotersi!0-15 Non sbaglia più nulla. Sulla riga il diritto lungolineanon sta giocando male, anzi.Adesso Luciasi trova ad un biviosua carriera.è salita esponenzialmente dillo. Bisogna tenere botta, aggrapparsi alla battuta e lottare punto su punto.4-3 Servizio e diritto lungolinea.40-15si difende, poi va a segno con un rovescio lungolinea in contropiede.