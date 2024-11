Italia-Polonia in tv | data orario canale e diretta streaming semifinale BJK Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

L’se la vedrà contro lanelladelle BJK Cup, in programma a Malaga dal 13 al 20 novembre. Con il brivido, ma le ragazze di Tathiana Garbin sono riuscite a superare il round d’esordio nella città andalusa contro il Giappone. La nostra campionessa Jasmine Paolini si è caricata la squadra sulle spalle dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della Shibahara, vincendo il suo singolare contro Uchijima e poi dominando il doppio in coppia con Sara Errani. La n°4 al mondo e il doppio oro olimpico rappresentano la base della formazione di Tathiana Garbin, che dovrà decidere invece se schierare ancora Cocciaretto oppure cambiare in vista della sfida in programma lunedì. Di fronte la forteguida Iga Swiatek, che nei quarti – dopo la sconfitta di Linette – ha prima vinto al fotofinish il suo singolare e poi ha trascinato anche la compagna Kawa in doppio.