Italia-Norvegia oggi Europei femminili curling 2024 | orario programma tv streaming

Tenere la barra dritta. Non può che essere questo il mantra della Nazionalena difemminile che, nella giornata odierna (lunedì 18 novembre), affronterà laalle 15:00 per il quinto incontro del Round Robin valido per i Campionatidi Lohja (Finlandia).L’obiettivo per il team capitanato da Stefania Constantini sarà quello di rimanere in testa alla classifica, contando sulle tre vittorie ottenute contro Lituania (11-4), Turchia (7-11) e Ungheria (9-6) e sulla disputa contro la Svizzera, inalle 7:00. La speranza è quella di poter strappare sia le elvetiche che Svezia, anche loro appaiate al vertice con il punteggio pieno.La compagine nordica fino a questo momento ha collezionato due successi e una debacle, cedendo il passo alla Danimarca con il sonoro risultato di 4-11.