Il profumo del momento sa di pulito e si ispira a una crema corpo iconica. Ed è già best seller

Ci sono prodotti che entrano nel cuore e chi ci ricordano momenti felici, di tenerezza, coccole e belle vibrazioni. Prodotti che diventano iconici e che tutti, chi più chi meno, prima o dopo, abbiamo usato o visto nell’armadio dei cosmetici delle nostre mamme o nonne. Insomma, dei prodotti che entrano nella storia e nelle beauty routine di ognuna di noi. Proprio come è accaduto per laNivea dall’inconfondibile packaging di latta, rotondo e blu. Unasa, ricca, densa, super nutriente e daldelicato, che sa die di cose belle.Unche lo si riconosce subito non appena lo si sente, e che è possibile indossare come una seconda pelle sotto forma di fragranza e a un prezzo piccolissimo. Un’eau de toilette che riprende le note dellapiù amata e che ha accompagnato la vita di molte di noi, avvolgendola di note delicate e di unche piace a chiunque lo percepisca.