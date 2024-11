Cultweb.it - Gattino di 35 mila anni ritrovato intatto nel permafrost siberiano, perché la scoperta unica?

Secondo quanto pubblicato dalla rivista Scientific Reports, a partire da uno studio di Nature, nel 2020, alcuni ricercatori hanno recuperato il corpo mummificato di un cucciolo di Homotherium latidens, un gatto dai denti a sciabola, neldella Repubblica di Sakha, in Siberia. Grazie al clima freddo e secco della regione, il piccolo di circa tre settimane era in condizioni perfette, con pelliccia, muscoli e artigli intatti. Laha un valore eccezionale sotto molti punti di vista. Anzitutto, conferma che i gatti dai denti a sciabola erano presenti anche in Asia durante il tardo Pleistocene, epoca caratterizzata da climi rigidi e fauna mega faunistica, come mammut e bisonti lanosi. Ciò implica una straordinaria capacità adattiva di questi felini. Inoltre, offre nuovi indizi sull’evoluzione e la distribuzione di questi predatori preistorici, arricchendo la comprensione della vita durante l’ultima Era Glaciale.