Lanazione.it - Firenze, lavori sulla rete idrica: come cambia la viabilità

Leggi su Lanazione.it

, 18 novembre 2024 – Asi aprono ie potrebbero avere effetti sul traffico locale. Ecco la mappa dei cantieri ela. Via Monteverdi (altezza civico 16),su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 20 novembre. Via delle Porte Nuove (altezza civico 44),su allaccio con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 20 novembre. Viale Giovine Italia (lato opposto Piazza Piave),su chiusino con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 20 novembre. Piazza del Mercato Centrale (altezza civico 29),su allaccio fognario con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 29 novembre. Via Manni (altezza civici 20-28),su organi di manovra con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata fino al 20 novembre.