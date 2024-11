Liberoquotidiano.it - Emilia Romagna e Umbria, gli ultimi verdetti del 2024: l'affluenza manda in tilt i sondaggisti. Lo spgolio

Seggi chiusi alle 15 inper le ultime due elezioni regionali del. Insi sfidano Michele De Pascale, candidato governatore del Pd sostenuto anche da M5s e AVS, ed Elena Ugolini per il centrodestra unito. Inla governatrice uscente del centrodestra Donatella Tesei se la vedrà con Stefania Proietti, sindaca di Assisi che rappresenta Pd, M5s, Verdi e Sinistra, renziani e azione. Grossa incognita: l', domenica alle 23 ferma intorno al 35% in entrambe le regioni. Segui lo spoglio in diretta Ore 14.48 - Furto nella sede del comitato elettorale di Proietti a Perugia Un furto a Perugia nella sede del comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata presidente della Regioneper il centrosinistra. Sottratti un televisore, un computer e altri oggetti.