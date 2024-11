Gaeta.it - Arrestato un uomo per violenza al Pronto Soccorso di Gallarate: i dettagli dell’accaduto

Nella notte tra sabato e domenica, un episodio drammatico si è verificato aldell'ospedale Sant'Antonio Abate di, in provincia di Varese. Undi 35 anni, senza precedenti penali, è statocon accuse di resistenza ea pubblico ufficiale. L'episodio ha avuto inizio a causa di un litigio tra l'e la sua fidanzata, portando a conseguenze gravi e all'intervento delle forze dell'ordine. L'alterco e l'intervento dell'ospedaleTutto ha avuto inizio quando la fidanzata dell'è stata aggredita e ha deciso di recarsi all'ospedale per ricevere le cure necessarie e per farsi refertare. Quando il 35enne ha appreso della sua presenza presso il Sant'Antonio Abate, si è precipitato in ospedale con l'intento di vederla. Gli operatori sanitari, preoccupati per la sicurezza della donna, l'hanno prontamente trasferita in una zona protetta per evitare qualsiasi contatto con l'aggressore.