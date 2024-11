Superguidatv.it - Antonio Mazzariello, in gara a Sanremo Giovani: “Voglio lasciare qualcosa alle persone con la mia musica. Sogno un duetto con De Gregori”

Leggi su Superguidatv.it

è uno dei cantanti selezionati per. Dopo aver superato la sfida contro Angie, continua il suoper la Kermessele essendo uno dei 12 semifinalisti che si contendono un posto nelle Nuove Proposte. In un’intervista, gli abbiamo chiesto come è nata la sua passione per la, che esperienza èe dove si vede nel futuro.Intervista ad, in2024Una chitarra per amica e tanta voglia dicon la sua, 23enne di Siano (in provincia di Salerno), scrive, canta e suona i suoi brani. Il 12 novembre 2024 lo abbiamo visto su Rai2 durante la prima puntata dicondotta da Alessandro Cattelan. Qui ha presentato ‘Amarsi per lavoro‘ che è stato molto apprezzato dalla giuria al punto che ha passato il turno.