Spazionapoli.it - Anguissa, sorpresa nel rinnovo: la decisione sicura del Napoli

Leggi su Spazionapoli.it

Frankpotrebbe presto rinnovare il contratto con ile non si esclude unaall’interno del nuovo accordo con ilOrmai sembra storia fatta:firmerà prestissimo un nuovo accordo con il. L’attuale contratto del centrocampista africano è in scadenza nell’estate del 2025, ma al suo interno è presente un’opzione diautomatico di 1 anno, più la possibilità di aggiungere un’altra stagione ancora per la permanenza in azzurro. Un accordo fino al 2027 che blinderebbe il giocatore che ha appena compiuto 29 anni.Il suo arrivo alera stato colto con un po’ di scetticismo e, per alcuni tifosi, anche sana ignoranza. Non tutti sapevano chi fosse e come giocasse. Fino a quel momento la sua carriera aveva vissuto diversi alti e bassi ed era difficile pronosticare che sarebbe diventato un perno cruciale nell’annata scudetto e un punto di riferimento inamovibile anche per Antonio Conte.