Iltempo.it - Alemanno: "Con Trump presidente possiamo uscire dall'Ue". L'appello al governo

“Yes we can, il vecchio slogan di Barack Obama sarà utilizzato nella nostra campagna per'Unione Europea. Non è più un percorso impossibile, ma una reale opportunità dopo l'elezione di Donalddegli Stati Uniti e la nascita dei BRICS nel mondo multipolare. Ma è anche una necessità, perché la nuova austerità impostaa Germania, la transizione green, gli ostacoli al rimpatrio dei migranti irregolari, l'ostinazione nel continuare la guerra in Ucraina, i dazi che saranno imposti da USA e Cina contro la UE, rischiano di trascinare l'Italia in una irreversibile crisi economica, politica e finanziaria", ha dichiarato Gianni, Segretario del Movimento Indipendenza! "Per questo noi lanciamo unaldel Consiglio, ale al Parlamento per aprire una vertenza complessiva con le istituzioni dell'Unione Europea, sull'esempio del rebate di Margaret Thatcher nel 1984.