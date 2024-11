Bergamonews.it - Uccisi e bruciati dal padre, la madre racconta la strage di Ono San Pietro

Leggi su Bergamonews.it

Onore. “Col senno di poi –dal. Laladi Ono San” è il titolo della serata che l’Associazione Amici di Cristian di Onore (Bergamo) organizza sabato 23 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.Ospite d’eccezione, alle 20,45, sarà proprio Erica Patti, la mamma di Andrea e Davide, di 13 e 9 anni. I due bambini vennerodal, soffocandoli e poi bruciandoli nel fuoco che ha appiccato alla propria abitazione il 16 luglio 2013 appunto a Ono San(Brescia). Una vicenda ancora più terribile per quanto dovette sopportare la donna in quegli anni: aveva in precedenza denunciato, segnalato e chiesto aiuto ottenendo risposte, proprio con il senno di poi, certamente inadeguate. La violenza, cieca e inaudita si è abbattuta sulla sua famiglia, su di lei e i suoi bambini.