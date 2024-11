Lapresse.it - Nations League, Italia-Francia 1-3: ‘bleus’ primi nel girone

Niente primo posto per l’. Gli uomini di Luciano Spalletti cadono a San Siro 3-1 contro lae cedono il primo posto nel gruppo B dia i. Entrambe hanno chiuso ila 13 punti, ma la nazionale francese passa da prima ai quarti di finale grazie a una migliore differenza reti.Il racconto della partitasubito in vantaggio al 2? con l’ex Juventus Adrien Rabiot, che insacca con un preciso colpo di testa. La reazione azzurra tarda ad arrivare e laraddoppia al 33? con una perfetta punizione a giro di Digne, che colpisce l’incrocio e finisce sulla schiena di Vicario prima di terminare in porta. L’reagisce e solo due minuti più tardi Cambiaso chiude al meglio una perfetta azione di Dimarco sulla corsia opposta per l’1-2. La sconfitta con un solo gol di scarto basterebbe all’per chiudere in vetta ma al 65? è ancora Rabiot, sempre di testa, a portare i Blues sul 3-1 per la vittoria finale.