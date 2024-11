Il Museo Malga Lunga si rinnova | una raccolta fondi per il restyling del luogo simbolo della Resistenza

Leggi su Bergamonews.it

Il– Rifugio, sul monte di Sovere,memoria storica dedicato alla memoria53° Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”, si. Fondato nel 2012, dopo che laera stata donata nel 1979 da Gianni Radici al Comune di Sovere e poi affidata in comodato d’uso all’ANPI Provinciale nel 2005, iltrasformerà i suoi spazi per raccontare meglio la storia di questoe diventare un centro di riferimento culturale più accessibile e coinvolgente.Il progetto dipresentato, sabato 16 novembre, nella sala consiliare del Comune di Sovere in occasione dell’80° anniversario del Combattimento alla, coinvolgerà sia lasala espositiva interna che gli ambienti esterni del.Fotografie a grandezza naturale, citazioni dei partigiani, materiali multimediali, pannelli con infografiche e mappe e un plastico pensato anche per bambini, giovani e adulti non vedenti o eipovedenti dialogheranno tra loro per migliorare l’esperienza offerta ai visitatori e mantenere viva la consapevolezza storica e civile, in particolare tra le nuove generazioni.