Lortica.it - Il dolore, quella voce che parla in silenzio

Leggi su Lortica.it

Ilè una lingua che non tuttino allo stesso modo. Alcuni lo percepiscono come un sussurro lontano, quasi un’eco che si dissolve prima ancora di farsi ascoltare. Altri, invece, lo sentono come un grido incessante che risuona in ogni fibra del corpo, incapaci di sfuggire al suo assedio. Questa diversità non è solo una questione fisica: è un viaggio complesso tra mente, emozioni e percezioni, una danza tra ciò che il corpo subisce e ciò che l’anima elabora.C’è chi convive con ilcome se fosse un ospite indesiderato maso. Persone che, come mio marito, non si accorgono nemmeno di avere un’infezione al piede. Camminano, vivono, e quel segnale che per altri sarebbe un urlo resta per loro una flebile nota di sottofondo. È come se la soglia delfosse murata da una resilienza biologica o, forse, da un’abitudine alla sofferenza che ha imparato a non gridare più.