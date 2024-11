Ilrestodelcarlino.it - Fauré e Schumann per Ferrara piano duo festival

Nuova edizione diDuo. Oggi alle 10.30 va in scena il primo episodio della fortunata rassegna organizzata dal Conservatorio Frescobaldi, inserita nel calendario di "Musica al Ridotto". La formula prevede il coinvolgimento di docenti ed allievi del Conservatorio cittadino nell’esecuzione di pagine originali per dueforti e nella trascrizione di celebri Concerti perforte ed orchestra. E’ proprio quest’ultima la situazione offerta dal concerto di domenica. Maristella Ragnedda aprirà il matinée come solista nel celeberrimo Quarto di Beethoven, a unanime giudizio il più bello di tutti e cinque Concerti perforte, con Mattia Mazzini coinvolto come secondo pianista a realizzare la parte orchestrale. Seguirà Valerio Cacciari nella Fantaisie op. 111 di Gabriel(Marco Merolaforte secondo), scritta nel 1918, ma vigorosa ed appassionata come un’opera pienamente romantica.