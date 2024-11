Gamberorosso.it - Dove mangiare a Venosa dove si produce l'Aglianico del Vulture

Dicie pensi subito all'del, il vino simbolo dei territori che si stringono attorno all'antico vulcano che dall'alto dei suoi 1326 metri domina quest'area della Basilicata. Ma se il grande rosso lucano è inevitabilmente l'emblema del territorio, trainato da aziende come la Cantina di, fra le più importanti del Mezzogiorno con circa 300 soci conferitori, l'area venusina e la città stessa, offrono un'insospettata concentrazione di validi indirizzi per una sosta a tavola e per la scoperta di altri prodotti delle dolci colline circostanti. Ecco la nostra selezione di indirizziabbinare i piatti locali ai vini delIl Brigante Il nome del locale di Michele Leo, pizzaiolo con una lunga vocazione maturata fin da giovane all'estero, si ispira a un personaggio dell'epoca post-unitaria: il brigante Carmine Crocco nato a Rionero in