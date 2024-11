Ilveggente.it - Croazia-Portogallo, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della sesta giornata della fase a gruppi dellae si gioca lunedì alle 20:45:.Ilè già certo di chiudere al primo posto, lainvece non può dormire sonni tranquilli dopo la sconfitta rimediata venerdì scorso in Scozia. Una rete di McGinn a 4 minuti dalla fine ha permesso alla Tartan Army (1-0) di rimanere clamorosamente in corsa per il secondo posto (e dunque per la qualificazione ai quarti di finale) ma non sarà facile scavalcare Modric e compagni in classifica, ai quali basta un pareggio coi lusitani per staccare il pass per la fase ad eliminazione diretta.– Il Veggente (Ansa)In caso di sconfitta, invece, la selezione a scacchi biancorossi dovrà sperare che la Scozia non abbia la meglio sulla Polonia e che soprattutto non lo faccia con tanti gol di scarto.