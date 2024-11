Gaeta.it - Convegno contro la violenza di genere: il Kiwanis nella giornata del 25 novembre a Torrevecchia Teatina

dedicata alla lotta contro la violenza di genere, il Kiwanis club Chieti-Pescara, in sinergia con il Kiwanis club Chieti-Pescara D'Annunzio e l'associazione culturale Achilliani di Chieti, organizza un convegno che si svolgerà il 24 novembre 2024 nei pressi di Torrevecchia Teatina, presso il ristorante "La Castellana". L'appuntamento mira a sensibilizzare la comunità su un tema di grande attualità e importanza, con informazioni e testimonianze che potranno stimolare un dibattito costruttivo. Un'iniziativa di sensibilizzazione Il convegno, che si terrà alle ore 10, rappresenta un'iniziativa significativa in occasione della giornata nazionale contro la violenza di genere, ufficialmente commemorata il 25 novembre di ogni anno. Tale ricorrenza è stata istituita per accrescere la consapevolezza rispetto a una problematica che coinvolge una parte considerevole della popolazione e che richiede un intervento attivo da parte di tutti.