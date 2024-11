Bergamonews.it - Bergamo contro la violenza di genere: il 25 novembre manifestazione in centro città

In risposta a una crescente preoccupazione per gli episodi didisi prepara a unacittadina prevista per il 25, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione dellale donne.La marcia, organizzata dalla Rete bergamascaladi, partirà da piazzale Marconi e si snoderà tra le vie dellafino a piazza Pontida.Dall’inizio del 2024, i centri antidie provincia hanno registrato 1.080 nuove chiamate, segnalando un aumento delle situazioni di emergenza. Di queste, 111 richieste sono arrivate solo nel mese di ottobre.“Recenti fatti di cronaca, come l’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino e la morte di altre giovani donne, hanno intensificato l’urgenza di azioni concrete” scrive in una nota la Rete bergamasca, che “invita tutta la comunità — istituzioni, associazioni e cittadini — a partecipare e mostrare solidarietà, nella speranza di promuovere un futuro libero da violenze”.