Londa, le iniziative della scuola per la Giornata contro la violenza sulle donne

Firenze, 16 novembre 2024 - ll 25 novembre, in occasioneinternazionale per l'eliminazionele, l’Istituto Desiderio da Settignano di Dicomano celebra questo importante evento con una serie di attività che coinvolgeranno tutta la comunità scolastica. L’iniziativa, promossa dai referenti social Michela Lanzaro e Silvia Lunelli, mira a sensibilizzare i ragazzi e il personale scolastico sul temadi genere, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco edignità umana. Il progetto educativo nel plesso disi è sviluppato in tre fasi: la prima ha previsto un intervento adi alcune operatrici di Amnesty International che, attraverso una lezione ed un laboratorio, hanno fatto riflettere i ragazzi sui temi degli stereotipi di genere, del consenso e sul significato di parole come rispetto, fiducia e sicurezza.