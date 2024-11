Noinotizie.it - Lizzano: oltre 1500 firme per dire no alla riapertura della discarica Scaduto mercoledì il termine per le osservazioni

Di seguito un comunicato diffuso da Giovanni Gentile, presidente di Attiva:È stata un successo la raccoltaperno. Il 13 novembre 2024, data ultima per inviareProvincia di Taranto ledi contrarietàLutum, abbiamo trasmesso la PEC firmata da ben 1.512 cittadini che hanno volutoNO, sottoscrivendo e facendo proprie, lescritte da Attiva, già inoltrate il 22 ottobre scorso. La raccoltaè durata pochi giorni, svolta anche nella nostra sede di via Carlo Poerio 211 a, ma il pericoloè sentito in maniera così forte dai cittadini che, dopo l’invio delleProvincia di Taranto, tantissimi altri cittadini hanno continuato a chiedere di poter firmare.