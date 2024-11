Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 6-3, 2-1, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra ribalta l’inizio negativo di 2° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Gran dritto vincente di, sullo slice perfido della rivale. Fondamentale gioco!A-40 Seconda al corpo e molto profonda, vincente!40-40 Risposta profonda, controbalzo di dritto out di.40-30 PRIMA VINCENTE!30-30 Risposta profonda e successivo vincente di dritto.30-15 Prima al corpo vincente!15-15 Regalo, non risponde di rovescio sulla seconda la nipponica.0-15 Favoloso vincente lungoriga di dritto di.1-1 Meraviglioso rovescio lungoriga di! Contro-break!40-A Errore gratuito di dritto dopo il servizio.40-40 Non risponde di dritto (comunque alla prima) Elisabetta, errore deleterio.30-40 Lungo il lob difensivo di.15-40 Altra risposta d’incontro di Elisabetta e punto!15-30 Prima vincente.