Ilgiorno.it - La frana di Cornate. L’indagine dei geologi per riaprire l’alzaia

Un’altra prova per la Provincia nel Vimercatese Dopo aver sistemato la vecchia questione in sospeso da anni sulla viabilità sconnessa a Ornago, Monza è pronta a scendere in campo per cancellare lasul. Saranno i tecnici della Provincia a occuparsi delsullo stato dell’arte che chiarirà perché la collina èta ostruendo la sponda per due volte a maggio, interrompendo comunicazioni e bloccando il turismo. Un doppio danno al quale rimediare al più resto e per farlo si parte dai carotaggi e dall’aiuto di un geologo. Test che costeranno 30mila euro, i soldi sono già stati accantonati a bilancio. Duplice l’obiettivo: scoprire le cause del cedimento e stimare l’importo per il ripristino. Pochi giorni fa un primo sopralluogo dei tecnici provinciali, a breve l’avvio dello studio dell’esperto che chiarirà la composizione dei suoli e la geometria del fronte della slavina.