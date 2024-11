Lettera43.it - Il business del silenzio in Giappone e la guerra di Pechino al fotoritocco: le news dall’Asia

Insi sono moltiplicati i servizi che offrono “trattamenti“. In soldoni, si tratta di proporre attività – dal tagliarsi i capelli al cenare in un ristorante, fino a viaggiare in taxi e fare shopping – da svolgersi in assoluta assenza di rumori. Il quotidiano Japan Times ha fatto alcuni esempi concreti. Da Hair Works Credo, salone nel quartiere Setagaya di Tokyo, i clienti possono scegliere se chiacchierare durante il servizio, parlare poco o non parlare proprio. Il proprietario, Takahiro Noguchi, ha introdotto il cosiddetto kaiwa nashi (nessuna conversazione) 10 anni fa, dopo aver letto della crescente popolarità deisi beauty center per vip nel Regno Unito. Saloni, va da sé, frequentati da una clientela d’élite che non vuole essere disturbata per alcun motivo. Oggi, circa il 60 per cento dei clienti di Noguchi sceglie di eliminare il dialogo in tutto o in parte, specificandolo al momento della prenotazione.