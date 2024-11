Lapresse.it - Francia, proprietario si barrica in ristorante e prende dipendenti in ostaggio

Presa di ostaggi in corso in undi Issy-les-Moulineaux, vicino Parigi. Secondo quanto riferisce Bfmtv, ildelsi èto nel locale intorno al mezzogiorno e ha preso inalcuni. Sul posto è intervenuto un nutrito contingente di polizia.Tre o quattro gli ostaggi, nessun cliente coinvoltoUna fonte della polizia ha riferito a Le Figaro che sono tre o quattro itenuti. Nessun cliente sarebbe rimasto coinvolto. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe espresso il desiderio di suicidarsi. Non è ancora noto quante persone siano presenti nello stabilimento e se l’individuo sia armato.