Dal ritorno de Il re leone con Mufasa a Wicked con Ariana Grande, al cartoon Oceania 2

In attesa delle Feste, al cinema e su Netflix sono già disponibili ben dieci film di Natale 2024, per prepararsi a dovere al clima. Sulla piattaforma streaming si possono vedere le commedie romantiche Appuntamento a Natale e il Hot Frosty, mentre a inizio dicembre saranno disponibili la storia rivisitata della Vergine Maria, con Anthony Hopkins nei panni di Erode, e il film d’animazione, sceneggiato dal regista di Notting Hill, That Christmas. “: Il Re”, il trailer del prequel del “Re” live action X Leggi anche › La figlia di Beyoncé, Blue Ivy Carter, debutta in “: Il Re” È già nelle sale Uno Rosso dove Chris Evans e Dwayne Johnson sono alle prese col rapimento di Babbo Natale.