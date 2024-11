Bonus Natale | quel che c’è da sapere per ottenerlo

Leggi su Dayitalianews.com

anche per single con figli a carico. Il mese di dicembre porta con sé buone notizie per 4,6 milioni di lavoratori del settore pubblico e dilo privato. Stiamo parlando dei 100 euro netti una tantum che verranno erogati in busta paga assieme alla tredicesima. Inizialmente i soggetti senza coniuge e con prole a carico erano stati esclusi dalla misura, successivamente l’esecutivo ha coinvolto anche questa categoria di persone. L’ipotesi iniziale prevedeva 1 milione di beneficiari per risorse pari a 100 milioni di euro, con questo incremento il costo salirà a 225 milioni di euro. A questo proposito Maurizio Leo, viceministro dell’Economia, ha affermato che “sarà un’ulteriore spinta per i consumi natalizi e un aiuto in più ai contribuenti in un momento sempre particolare dell’anno, quando le spese familiari aumentano”.