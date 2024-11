Ilgiorno.it - “Applausi a chi ha picchiato i tifosi israeliani ad Amsterdam”: indagato il presidente dell'Associazione Palestinesi Mohammad Hannoun

Milano, 16 novembre 2024 –in Italia, è stato denunciato per istigazione a delinquere dalla Digos di Milano per l'intervento di una settimana fa a favoree aggressioni deiad. In particolare, l'indaginea polizia si riferisce al corteo proPal di sabato 9 novembre, quando il sessantaduenne giordano, residente a Genova, aveva chiamato dal furgone l'applauso dei partecipanti a favore di coloro che avevanoi sostenitori del Maccabi Tel Aviv in trasferta in Olanda per la partita contro l'Ajax. Inoltre, è stato avviato anche il procedimento amministrativo che porterà all'irrogazione di un foglio di via obbligatorio da parte del questore Bruno Megale, con divieto di ritorno nel Comune di Milano.