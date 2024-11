Ilveggente.it - Zverev-Alcaraz, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostico

è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2024:, statistiche, notizie, pronostici,tv e.Si sarebbero dovuti qualificare entrambi alle semifinali senza grossi problemi invece per il numero 3 al mondo Carlosquesta è una sfida da vincere a tutti i costi per evitare una dolorosa ed inaspettata eliminazione. Sì, lo spagnolo può prendersi pause nel match con Alexander, al quale basta strappare un set allo spagnolo per accedere alla fase ad eliminazionein virtù delle due nette affermazioni contro il norvegese Ruud e il russo Rublev, entrambi battuti in due set., Atptv,– Il Veggente (Ansa)La pressione, dunque, è tutta sulle spalle del quattro volte campione Slam, che rischia di pagare molto cara la sconfitta rimediata all’esordio con Ruud (6-1 7-5), bravo ad approfittare di unspento, scarico ed alle prese con un non meglio precisato malessere.