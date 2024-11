Lanotiziagiornale.it - Zelensky alla canna del gas: l’esercito russo avanza nel Donbass e Trump insiste “la guerra deve finire al più presto”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Con il rinnovato vigore deldi Mosca che spinge lungo tutta la linea del fronte, cadono uno dopo l’altro i villaggi del, l’ultimo dei quali è Stepanovka, nella regione di Donetsk. Un’ta che appare sempre più difficile da contenere, conucraino diormai assestato sulla difensiva e costretto a continui arretramenti. La situazione sta tenendo in apprensione l’amministrazione dell’ex repubblica sovietica, dove, senza urgenti e cospicui aiuti dall’Occidente, inizia a farsi largo il timore per un collasso del fronte difensivo.Proprio per questo il presidente Volodymyr, preoccupato per le dichiarazioni di Donald, che lasciano presagire un possibile disimpegno dal conflitto, è tornato a chiedere supporto agli alleati: “Ci stiamo difendendo costantemente dagli attacchi russi e abbiamo bisogno di una protezione efficace contro questo terrore.