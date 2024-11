Terzotemponapoli.com - Unità e sacrificio: l’Italia di Buongiorno vola ai quarti

Al termine della partita vinta contro il Belgio per 1-0, Alessandro, difensore della Nazionale italiana e del Napoli, ha espresso soddisfazione per il risultato, evidenziando l’importanza del lavoro collettivo. “Siamo contenti di non aver subito gol, ma è dipeso tutto dalla squadra, dalla fase difensiva,” ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. Secondo, la qualificazione al turno successivo con una partita d’anticipo è il segnale di un gruppo coeso, in grado di affrontare le difficoltà con compattezza e determinazione.: La Forza del Gruppo:e Resilienzaha sottolineato come l’unione del gruppo sia stata fondamentale per ottenere questo risultato. L’intera squadra ha mantenuto alta la concentrazione e ha saputo “soffrire” nei momenti difficili.