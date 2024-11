Nerdpool.it - Star Wars: Andor – rivelato il primo sguardo al ritorno di Krennic (dopo la smentita di Ben Mendelsohn)

Un attore ci ha mentito di nuovo, se riuscite a crederci. Benaveva giurato che il suo personaggio antagonista di, il Direttore Orson, non sarebbe tornato in2. Immaginate quindi la sorpresa nel vedere ora il personaggio sulla copertina di Empire Magazine, come parte di un’anteprima dei nuovi episodi che comporranno la fine del percorso di.Come il registasi inserisce nella storia diStagione 2L’articolo di Empire sulla seconda stagione dirivela comesi inserirà nella trama stagionale: non solo come figura chiave che Cassiansta seguendo, ma anche come rivale di uno dei principali antagonisti dello show, il tenente Dedra Meero (Denise Gough) dell’Ufficio Sicurezza Imperiale. Alla fine della stagione 1 di, Meero è stata quasi uccisa durante la rivolta dei civili sul mondo adottivo di, Ferrix, per poi essere salvata dall’ufficiale imperiale in disgrazia Syril Karn (Kyle Stoller).