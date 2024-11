Gaeta.it - Riconnettere il Centro Italia: Acquaroli al centro di un piano per Marche e Umbria

Facebook WhatsAppTwitter Il presidente delle, Francesco, ha annunciato ambiziosi progetti per superare l’isolamento della regione centrale e orientale d’, durante un evento a Terni. Con la chiusura della campagna elettorale di Donatella Tesei,ha evidenziato l’importanza di una strategia che unisceattraverso una rinnovata viabilità e infrastrutture ferroviarie.Unire le comunità delFrancescoha messo in evidenza comecondividano un passato di isolamento che ha reso più difficile il loro sviluppo. Le due regioni, pur avendo caratteristiche diverse, si trovano a dover affrontare sfide simili. In questo contesto, il presidente ha sottolineato che un risultato fondamentale della sua amministrazione sarà la creazione di una rete di collegamenti viari e ferroviari che unirà le comunità, facilitando gli spostamenti e favorendo la cooperazione economica.